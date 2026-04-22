TUI indique ce matin ajuster sa guidance annuelle, en raison des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Pour rappel, en 2025, la société avait enregistré un EBIT sous-jacent de 1,413 MdEUR et visait jusqu'alors une croissance de 7 à 10% pour cette année. Il n'en sera rien : le groupe a nettement revu ses ambitions à la baisse et cible désormais un EBIT sous-jacent 2026 (à taux de change constant) compris entre 1,1 MdEUR et 1,4 MdEUR. Parallèlement, le groupe suspend sa prévision de chiffre d'affaires, invoquant un manque de visibilité, alors qu'il anticipait auparavant une croissance de 2% à 4%.
Selon Yi Zhong, qui suit le dossier chez AlphaValue, le chiffre d'affaires réservé pour l'été 2026 (marchés et compagnies aériennes confondus) est actuellement inférieur de 7% à celui de l'année précédente.
"Par ailleurs, le taux d'occupation des hôtels a encore diminué de 7% au second semestre (clos en septembre), sous l'effet de la guerre (particulièrement en Turquie, à Chypre et en Égypte) et des conséquences de l'ouragan dans les Caraïbes (qui a eu un impact négligeable d'environ 10 millions d'euros au premier trimestre)", ajoute l'analyste.
TUI souligne néanmoins la solidité de sa situation financière et de son bilan, qui lui permettent d'absorber les chocs actuels tout en poursuivant sa transformation stratégique. Le groupe précise que ses nouvelles prévisions reposent sur l'hypothèse d'une absence d'escalade supplémentaire des tensions et du maintien des approvisionnements énergétiques.
"Malgré la révision à la baisse, la transparence proactive de TUI est préférable au discours vague et empreint de 'forte incertitude' employé par nombre de ses concurrents. Ces chiffres d'activité actuels permettent de mieux appréhender les difficultés que rencontre actuellement le secteur", conclut AlphaValue.
TUI AG est un groupe mondial de tourisme intégré basé en Allemagne. Il opère à travers les segments : Hôtels et centres de villégiature, Croisières et TUI Musement, trois régions : Nord, Centre et Ouest, et tous les autres segments. Le secteur de l'hôtellerie et de la villégiature comprend toutes les marques d'hôtels et les sociétés hôtelières détenues par le groupe. Le secteur des croisières comprend la coentreprise TUI Cruises, qui exploite des navires de croisière sous les marques Mein Schiff et Hapag-Lloyd Cruises, et Marella Cruises. Le segment TUI Musement fournit des services locaux dans ses destinations de vacances. Le segment de la région Nord comprend les activités de voyagiste et les compagnies aériennes du Groupe au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Le segment de la région centrale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Allemagne et les activités de voyagiste en Autriche, en Pologne et en Suisse. Le segment de la région occidentale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Le segment "Tous les autres segments" regroupe toutes les autres activités.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.