TUI recule de près de 3% en début de séance à Francfort, malgré la présentation par le groupe de tourisme de perspectives plutôt souriantes pour l'exercice qui commence, en marge de la publication de ses résultats annuels.
Confirmant ses estimations préliminaires d'il y a un mois, il affiche pour 2024-25 le meilleur EBIT sous-jacent de son histoire, à 1,46 milliard d'euros (+12,6% à changes constants), ainsi que des revenus de 24,2 MdsEUR, en progression de 4,4%.
Cette nouvelle publication est toutefois surtout marquée par l'annonce d'une prévision de croissance de 7 à 10% de l'EBIT sous-jacent pour l'exercice qui commence, supérieure à un consensus qui était de +5%, selon Jefferies.
Cette prévision s'accompagne d'indications positives en termes de réservations, TUI revendiquant ainsi "une demande particulièrement élevée durant la période du Black Friday, prouvant sa résilience dans un environnement de marché concurrentiel".
De plus, TUI dévoile une nouvelle politique de dividende, avec 0,10 EUR par action au titre de l'exercice écoulé (pour un BPA sous-jacent accru de 30% à 1,34 EUR), puis un taux de distribution de 10 à 20% du BPA à partir de l'exercice suivant.
"Bien que la valorisation soit peu exigeante et que le bilan soit solide, nous constatons un risque de réinvestissement dans la plupart des business units", prévient toutefois Jefferies, qui reste à "conserver" sur TUI et lui préfère Jet2.
TUI AG est un groupe mondial de tourisme intégré basé en Allemagne. Il opère à travers les segments : Hôtels et centres de villégiature, Croisières et TUI Musement, trois régions : Nord, Centre et Ouest, et tous les autres segments. Le secteur de l'hôtellerie et de la villégiature comprend toutes les marques d'hôtels et les sociétés hôtelières détenues par le groupe. Le secteur des croisières comprend la coentreprise TUI Cruises, qui exploite des navires de croisière sous les marques Mein Schiff et Hapag-Lloyd Cruises, et Marella Cruises. Le segment TUI Musement fournit des services locaux dans ses destinations de vacances. Le segment de la région Nord comprend les activités de voyagiste et les compagnies aériennes du Groupe au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Le segment de la région centrale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Allemagne et les activités de voyagiste en Autriche, en Pologne et en Suisse. Le segment de la région occidentale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Le segment "Tous les autres segments" regroupe toutes les autres activités.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.