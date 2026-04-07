TUI Hotels & Resorts s'implante au Bhoutan avec la marque TUI Blue
Le géant européen du voyage annonce l'ouverture de son premier établissement au "Royaume du Bonheur National Brut" pour mai 2026. Cette implantation marque une étape clé dans la stratégie d'expansion du groupe en Asie-Pacifique, où une trentaine de projets hôteliers sont actuellement en cours de développement.
Publié le 07/04/2026 à 17:12
Artur Gerber, directeur général de TUI Hotels & Resorts, affirme que "le Bhoutan est une destination unique qui s'aligne parfaitement avec notre vision d'un voyage porteur de sens". Ce projet, qui devrait favoriser l'emploi local, s'inscrit dans une démarche de tourisme durable respectant les traditions
himalayennes.
Le groupe renforce ainsi sa présence en Asie-Pacifique, où il exploite déjà 25 hôtels en Chine et en Asie du Sud-Est, avec plus de 30 projets supplémentaires en cours de développement. L'entreprise étudie par ailleurs d'autres opportunités de croissance, dont un second projet potentiel sur le territoire bhoutanais.
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