TUI Hotels & Resorts s'implante au Bhoutan avec la marque TUI Blue

Le géant européen du voyage annonce l'ouverture de son premier établissement au "Royaume du Bonheur National Brut" pour mai 2026. Cette implantation marque une étape clé dans la stratégie d'expansion du groupe en Asie-Pacifique, où une trentaine de projets hôteliers sont actuellement en cours de développement.

TUI Hotels & Resorts annonce l'ouverture du TUI Blue Paro Taktsang, premier établissement de l'enseigne au Bhoutan, prévue pour mai 2026. Situé dans le village de Shari, à proximité de sites culturels majeurs comme le monastère de la Tanière du Tigre, ce complexe haut de gamme disposera de 34 suites et d'infrastructures dédiées au bien-être.



Artur Gerber, directeur général de TUI Hotels & Resorts, affirme que "le Bhoutan est une destination unique qui s'aligne parfaitement avec notre vision d'un voyage porteur de sens". Ce projet, qui devrait favoriser l'emploi local, s'inscrit dans une démarche de tourisme durable respectant les traditions

himalayennes.



Le groupe renforce ainsi sa présence en Asie-Pacifique, où il exploite déjà 25 hôtels en Chine et en Asie du Sud-Est, avec plus de 30 projets supplémentaires en cours de développement. L'entreprise étudie par ailleurs d'autres opportunités de croissance, dont un second projet potentiel sur le territoire bhoutanais.



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