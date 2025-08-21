TUI : La renaissance boursière d'un colosse du tourisme
Après avoir frôlé la faillite durant la pandémie et survécu aux crises successives qui ont balayé l'industrie du voyage, le groupe est aujourd'hui le dernier grand voyagiste intégré d'Europe. Sa trajectoire n'a rien d'un long fleuve tranquille, mais ses dernières performances boursières et opérationnelles esquissent un avenir qui ressemble à une promesse de renaissance durable.
Surperformance est positionnée à l'achat sur TUI AG depuis le 13/08/2025
TUI AG est un groupe mondial de tourisme intégré basé en Allemagne. Il opère à travers les segments : Hôtels et centres de villégiature, Croisières et TUI Musement, trois régions : Nord, Centre et Ouest, et tous les autres segments. Le secteur de l'hôtellerie et de la villégiature comprend toutes les marques d'hôtels et les sociétés hôtelières détenues par le groupe. Le secteur des croisières comprend la coentreprise TUI Cruises, qui exploite des navires de croisière sous les marques Mein Schiff et Hapag-Lloyd Cruises, et Marella Cruises. Le segment TUI Musement fournit des services locaux dans ses destinations de vacances. Le segment de la région Nord comprend les activités de voyagiste et les compagnies aériennes du Groupe au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Le segment de la région centrale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Allemagne et les activités de voyagiste en Autriche, en Pologne et en Suisse. Le segment de la région occidentale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Le segment "Tous les autres segments" regroupe toutes les autres activités.