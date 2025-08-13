TUI : Oddo BHF confirme sa recommandation sur le titre

Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre TUI AG, avec un objectif de cours inchangé à 10,5 euros. Cette décision intervient après la publication de solides résultats trimestriels et un relèvement marginal de la guidance annuelle d'EBIT, désormais attendue en hausse de 9% à 11% contre 7% à 10% précédemment.



Oddo BHF estime que le troisième trimestre a été marqué par une 'surperformance inattendue' de la division croisières, avec des revenus en hausse de 15% et un EBIT en progression de 56%, portée par l'ajout de deux nouveaux navires et un environnement porteur.



Le bureau d'études souligne également que la profitabilité reste soutenue malgré des volumes de réservations en baisse en Allemagne, compensés par une hausse des prix. La valorisation demeure jugée 'largement décotée' par rapport aux standards historiques, avec un P/E 2026 estimé à 4,4x contre une moyenne historique de 6,0x.