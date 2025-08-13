TUI : Oddo BHF confirme son conseil

Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre TUI AG, avec un objectif de cours inchangé à 10,5 euros. Cette décision intervient après la publication de solides résultats trimestriels et un relèvement marginal de la guidance annuelle d'EBIT, désormais attendue en hausse de 9% à 11% contre 7% à 10% précédemment.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'un peu moins de 7x avec un rendement proche de 4%.