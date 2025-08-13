TUI : relèvement d'objectif annuel d'EBIT

A l'occasion de sa publication trimestrielle, le groupe allemand de tourisme TUI indique viser désormais une croissance de son profit opérationnel (EBIT) sous-jacent à changes constants de 9-11% pour son exercice 2024-25, et non plus de 7-10%.



Il revendique le meilleur EBIT ajusté de son histoire pour un troisième trimestre comptable, à 320,6 millions d'euros (contre 231,9 millions un an auparavant), avec un bond de 56,2% de celui des croisières grâce l'introduction de deux navires.



A 6,2 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 7,1%, propulsé par des volumes accrus ainsi que des prix et des taux plus élevés, reflétant selon le groupe 'une demande robuste pour son portefeuille de produits diversifié et complet'.



Réagissant à cette publication, Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur TUI avec un objectif de cours maintenu à 10,5 euros, soulignant que 'la valorisation reste largement décotée par rapport aux standards historiques'.