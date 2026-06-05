TUI Group annonce avoir été inscrit pour la quatrième fois à la "Climate Change A List" de l'organisation à but non lucratif CDP, qui distingue les entreprises pour la qualité de leur gestion des enjeux climatiques, la transparence de leur communication et leurs progrès mesurables.
Le groupe souligne également la montée de la demande pour les hôtels disposant d'une certification indépendante en matière de durabilité. Au cours de l'exercice 2025, environ 15 millions de clients ont séjourné dans ces établissements, contre 10,5 millions en 2023, soit une hausse d'environ 43%.
Selon Sebastian Ebel, directeur général de TUI Group, les investissements dans des solutions comme les systèmes photovoltaïques permettent à la fois de réduire les émissions et les coûts énergétiques.
TUI met en avant les hôtels certifiés sur ses plateformes de réservation et dans ses agences de voyages. Les certifications retenues doivent être conformes au standard hôtelier du Global Sustainable Tourism Council (Conseil mondial du tourisme durable), qui couvre notamment la gestion durable, la protection de l'environnement, le soutien aux communautés locales et la préservation du patrimoine culturel.
Peu après 10h, le titre TUI progressait de 0,7% à la Bourse de Francfort.
TUI AG est un groupe touristique mondial intégré dont le siège se trouve en Allemagne. Il exerce ses activités à travers les segments suivants : Hôtels & Resorts, Croisières et TUI Musement, ainsi que dans trois régions : la région Nord, la région Centre et la région Ouest, et tous les autres segments. Le segment Hôtels et complexes touristiques regroupe toutes les marques hôtelières et sociétés hôtelières détenues par le groupe. Le segment Croisières comprend la coentreprise TUI Cruises, qui exploite des navires de croisière sous les marques Mein Schiff et Hapag-Lloyd Cruises, ainsi que Marella Cruises. Le segment TUI Musement fournit des services locaux sur ses destinations de vacances. Le segment Région Nord regroupe les activités de voyagistes et les compagnies aériennes du groupe au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Le segment Région Centre comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Allemagne, ainsi que les activités de voyagistes en Autriche, en Pologne et en Suisse. Le segment Région Ouest regroupe les voyagistes et les compagnies aériennes en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Le segment « Tous les autres segments » chapeaute toutes les autres activités.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.