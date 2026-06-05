TUI salué pour ses avancées climatiques, la demande pour les hôtels certifiés bondit

Le groupe touristique met en avant les progrès de sa stratégie de durabilité, alors que les séjours dans des établissements certifiés poursuivent leur forte croissance.

TUI Group annonce avoir été inscrit pour la quatrième fois à la "Climate Change A List" de l'organisation à but non lucratif CDP, qui distingue les entreprises pour la qualité de leur gestion des enjeux climatiques, la transparence de leur communication et leurs progrès mesurables.



Le groupe souligne également la montée de la demande pour les hôtels disposant d'une certification indépendante en matière de durabilité. Au cours de l'exercice 2025, environ 15 millions de clients ont séjourné dans ces établissements, contre 10,5 millions en 2023, soit une hausse d'environ 43%.



Selon Sebastian Ebel, directeur général de TUI Group, les investissements dans des solutions comme les systèmes photovoltaïques permettent à la fois de réduire les émissions et les coûts énergétiques.



TUI met en avant les hôtels certifiés sur ses plateformes de réservation et dans ses agences de voyages. Les certifications retenues doivent être conformes au standard hôtelier du Global Sustainable Tourism Council (Conseil mondial du tourisme durable), qui couvre notamment la gestion durable, la protection de l'environnement, le soutien aux communautés locales et la préservation du patrimoine culturel.



Peu après 10h, le titre TUI progressait de 0,7% à la Bourse de Francfort.