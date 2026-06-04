TUI veut développer son programme de tourisme durable à Rhodes

Le groupe touristique estime que l'île grecque peut devenir une destination ouverte toute l'année grâce à des initiatives combinant croissance économique et durabilité.

TUI a fait savoir que son directeur général, Sebastian Ebel, s'était rendu à Rhodes pour faire le point sur l'avancement du programme "Rhodes Co-Lab", mené avec la région de l'Egée du Sud et la TUI Care Foundation afin de développer un modèle de destination touristique durable.



Le projet est désormais en phase de déploiement et couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme, avec des initiatives dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, de l'agriculture, de l'éducation et du développement économique local.



Parmi les projets pilotes déjà engagés figurent l'aménagement de plages plus durables, la réduction des plastiques à usage unique, l'installation de points d'eau, le développement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et des solutions de transport touristique décarbonées.



Selon Sebastian Ebel, la durabilité constitue un levier de croissance économique et contribuera à renforcer l'attractivité de Rhodes, qui bénéficie d'une demande soutenue dans un environnement concurrentiel.



Peu avant 13h, le titre progressait de quelque 1,7% à Francfort. Il enregistre néanmoins un repli de plus de 20% depuis le début de l'année, impacté par la crise au Moyen-Orient.