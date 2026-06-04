TUI a fait savoir que son directeur général, Sebastian Ebel, s'était rendu à Rhodes pour faire le point sur l'avancement du programme "Rhodes Co-Lab", mené avec la région de l'Egée du Sud et la TUI Care Foundation afin de développer un modèle de destination touristique durable.
Le projet est désormais en phase de déploiement et couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme, avec des initiatives dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, de l'agriculture, de l'éducation et du développement économique local.
Parmi les projets pilotes déjà engagés figurent l'aménagement de plages plus durables, la réduction des plastiques à usage unique, l'installation de points d'eau, le développement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et des solutions de transport touristique décarbonées.
Selon Sebastian Ebel, la durabilité constitue un levier de croissance économique et contribuera à renforcer l'attractivité de Rhodes, qui bénéficie d'une demande soutenue dans un environnement concurrentiel.
Peu avant 13h, le titre progressait de quelque 1,7% à Francfort. Il enregistre néanmoins un repli de plus de 20% depuis le début de l'année, impacté par la crise au Moyen-Orient.
TUI AG est un groupe touristique mondial intégré dont le siège se trouve en Allemagne. Il exerce ses activités à travers les segments suivants : Hôtels & Resorts, Croisières et TUI Musement, ainsi que dans trois régions : la région Nord, la région Centre et la région Ouest, et tous les autres segments. Le segment Hôtels et complexes touristiques regroupe toutes les marques hôtelières et sociétés hôtelières détenues par le groupe. Le segment Croisières comprend la coentreprise TUI Cruises, qui exploite des navires de croisière sous les marques Mein Schiff et Hapag-Lloyd Cruises, ainsi que Marella Cruises. Le segment TUI Musement fournit des services locaux sur ses destinations de vacances. Le segment Région Nord regroupe les activités de voyagistes et les compagnies aériennes du groupe au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Le segment Région Centre comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Allemagne, ainsi que les activités de voyagistes en Autriche, en Pologne et en Suisse. Le segment Région Ouest regroupe les voyagistes et les compagnies aériennes en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Le segment « Tous les autres segments » chapeaute toutes les autres activités.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.