Tyson Foods augmente d'un quart son BPA trimestriel

Tyson Foods publie un BPA ajusté en hausse de 25% à 1,15 dollar au titre de son 4e trimestre comptable, dépassant ainsi largement le consensus, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 0,5 point à 4,3%.



Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande a vu son chiffre d'affaires croitre de 2,2% à près de 13,9 milliards de dollars, et de 4,8% en excluant l'impact d'une augmentation des provisions pour éventualités juridiques.



'Nous avons enregistré une croissance des ventes, du bénéfice d'exploitation ajusté et du BPA ajusté d'un exercice à l'autre, ce qui reflète la vigueur de notre portefeuille multiprotéiné et multicanal', commente son CEO Donnie King.



'Les progrès réalisés au cours de l'exercice financier témoignent de notre engagement à l'égard de l'excellence opérationnelle tout en répondant aux besoins changeants de nos clients et de nos consommateurs', poursuit-il.



Ayant ainsi réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de près de 2,29 MdsUSD et des ventes en hausse de 2,1% sur l'ensemble de 2024-25, Tyson Foods affiche des fourchettes cibles de 2,1 à 2,3 MdsUSD et de 2 à 4% pour l'exercice qui commence.