Tyson Foods publie un BPA ajusté en hausse de 25% à 1,15 dollar au titre de son 4e trimestre comptable, dépassant ainsi largement le consensus, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 0,5 point à 4,3%.
Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande a vu son chiffre d'affaires croitre de 2,2% à près de 13,9 milliards de dollars, et de 4,8% en excluant l'impact d'une augmentation des provisions pour éventualités juridiques.
'Nous avons enregistré une croissance des ventes, du bénéfice d'exploitation ajusté et du BPA ajusté d'un exercice à l'autre, ce qui reflète la vigueur de notre portefeuille multiprotéiné et multicanal', commente son CEO Donnie King.
'Les progrès réalisés au cours de l'exercice financier témoignent de notre engagement à l'égard de l'excellence opérationnelle tout en répondant aux besoins changeants de nos clients et de nos consommateurs', poursuit-il.
Ayant ainsi réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de près de 2,29 MdsUSD et des ventes en hausse de 2,1% sur l'ensemble de 2024-25, Tyson Foods affiche des fourchettes cibles de 2,1 à 2,3 MdsUSD et de 2 à 4% pour l'exercice qui commence.
Actuellement, Donnie D. King est directeur de l'exploitation et président de groupe pour la volaille chez Tyson Foods, Inc.
Dans le passé, M. King a occupé le poste de président des opérations nord-américaines chez Tyson Foods, Inc. et de directeur chez Valmac Industries, Inc. (une filiale de Tyson Foods, Inc.) et membre de la U.S. Poultry & Egg Association.
Donnie D. King a obtenu un diplôme de premier cycle à l'Université d'Arkansas à Monticello.
Tyson Foods, Inc. est le 1er producteur mondial de viande de boeuf, de poulet et de porc. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de viande de boeuf (37,2%) ;
- produits de viande de poulet (29,9%) ;
- plats congelés et surgelés (17,9%) : charcuteries cuisinées, plats cuisinés, pizzas, tortillas de maïs, sauces, etc. ;
- produits de viande de porc (10,7%).
Le solde du CA (4,3%) concerne notamment les activités réalisées à l'international.
La commercialisation des produits est assurée auprès des détaillants alimentaires, des magasins libres services, des restaurants, des hôtels, des écoles, des établissements de santé, etc.
