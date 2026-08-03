L'essentiel :

- Le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 s'élève à 78,5 millions d'euros, en baisse par rapport à 81,1 millions d'euros au S1-2025.

- Les ventes en Europe restent stables à 55,2 millions d'euros avec une rentabilité accrue.

- U10 enrichit ses collections et développe son offre de services en France et à l'export.



U10, fournisseur de la distribution en décoration et accessoires d'intérieur, a réalisé un chiffre d'affaires de 78,5 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 81,1 millions d'euros sur la même période en 2025. Cette baisse s'explique notamment par un effet de change défavorable sur la partie internationale.



En Europe, les ventes sont quasiment stables à 55,2 millions d'euros et génèrent une rentabilité en hausse. Les résultats semestriels 2026 devraient ainsi afficher une meilleure performance opérationnelle comparée au premier semestre 2025.



Sur le plan de l'activité, U10 a enrichi ses collections avec de nouvelles références et des univers inédits qui complètent les départements actuels. Ces nouveautés devraient avoir un impact positif sur les ventes de fin d'année 2026 et du premier semestre 2027.



L'entreprise poursuit le développement de son modèle de chiffre d'affaires qualitatif et de son offre de services auprès de sa clientèle française, tout en les déployant progressivement à l'export et vers de nouveaux marchés. U10 maintient son accent sur la qualité de service, l'agilité et l'innovation pour confirmer sa position de partenaire fiable.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : U10 Corp : U10 - Chiffre d'affaires S1-2026 : 78,5 m EUR | Zonebourse



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