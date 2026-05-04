Uber a signé un nouveau partenariat avec Ahold Delhaize USA
Le principal groupe de distribution alimentaire Ahold Delhaize USA a annoncé un nouveau partenariat avec Uber Eats pour offrir une livraison améliorée de produits à la demande aux clients du Nord-Est et du Mid-Atlantic.
Grâce à cette collaboration, près de 2 000 magasins - exploités par Food Lion, Giant Food, The Giant Company, incluant Giant and Martin's, Hannaford et Stop & Shop - sont désormais disponibles sur le marché Uber Eats. Les clients peuvent désormais acheter directement dans l'application Uber Eats avec des options de livraison à la demande et programmées.
" En collaborant avec des détaillants locaux de confiance comme les marques Ahold Delhaize USA, nous pouvons apporter des produits frais et abordables ainsi que des produits essentiels du quotidien à un plus grand nombre de clients ", a déclaré Hashim Amin, responsable des épiceries et de la distribution chez Uber en Amérique du Nord.
" Avec près de 2 000 magasins désormais disponibles, les clients peuvent acheter les marques qu'ils connaissent et aiment, qu'ils planifient à l'avance ou commandent sur le déplacement. "
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (57%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (33,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (9,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (50,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,5%), Asie-Pacifique (11,2%) et Amérique latine (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.