Uber Technologies annonce l'ajout de PacSun, Camping World et Lush à ses applications, "élargissant sa sélection croissante de magasins et offrant aux consommateurs plus de moyens d'obtenir les produits dont ils ont besoin, livrés rapidement et à la demande".
Cette semaine, les clients à travers les Etats-Unis peuvent désormais commander des articles à des centaines de points de vente PacSun, Camping World et Lush via les applications Uber, Uber Eats et Postmates.
"Ils peuvent trouver des articles allant des produits de mode et de beauté, aux équipements d'extérieur, en passant par l'emballage et les essentiels de bureau, le tout livré avec la fiabilité Uber", poursuit la plateforme.
Cette annonce s'inscrit dans l'expansion continue d'Uber : depuis le début de l'année, il a ajouté plus d'un millier de nouveaux détaillants à travers le monde, ainsi que plus de 50 000 points de vente rien qu'aux Etats-Unis.
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (44%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (34,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (21,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (61,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Asie-Pacifique (10,9%) et Amérique latine (6,2%).
