Malgré une publication honorable, le titre du spécialiste de la mobilité Uber Technologies affiche presque -1,5%.

Uber a annoncé un plan de rachat d’actions de 20 milliards de dollars et des prévisions de réservations supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, misant sur la montée en puissance de son programme de fidélité Uber One. Cet abonnement à 9,99 $/mois a vu son nombre de membres bondir de 60% en un an pour dépasser 36 millions, générant un profit triple de celui des utilisateurs non abonnés et représentant désormais plus d’un tiers des réservations.

Au deuxième trimestre, les réservations brutes ont progressé de 18,2%, portées par une hausse de 24,6% de la livraison et de 18,8% de la mobilité, tandis que le bénéfice net a atteint 63 cents par action, conforme aux attentes. Uber prévoit pour le trimestre en cours 48,25 à 49,75 milliards de dollars de réservations, au-dessus du consensus de 47,3 milliards, et un résultat opérationnel compris entre 2,19 et 2,29 milliards.

Parallèlement, Uber renforce ses partenariats dans la mobilité autonome, faute de technologie propre pour les robotaxis, avec désormais plus de 20 collaborations, dont des accords récents avec Lucid et Nuro. Malgré sa confortable avance dans le secteur et des résultats solides, le titre pâtit de l’incertitude croissante sur l’impact à long terme des véhicules autonomes. L’action recule d’environ 1,5%.