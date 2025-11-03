Uber conclut un partenariat avec Toast pour stimuler la demande dans la restauration

Toast et Uber annoncent un partenariat stratégique pluriannuel visant à renforcer l'innovation produit et les initiatives commerciales communes pour les restaurants, d'abord aux États-Unis et au Canada. Uber deviendra le partenaire de livraison privilégié des restaurants utilisant la plateforme Toast à l'échelle mondiale.



Pour rappel, Toast est une entreprise technologique américaine spécialisée dans les solutions numériques pour la restauration.



Les deux sociétés prévoient d'intégrer davantage leurs technologies afin d'optimiser la gestion des commandes en ligne, d'améliorer l'expérience client et d'accroître les ventes. À partir de 2026, les restaurateurs pourront gérer depuis Toast leurs promotions et campagnes publicitaires sur Uber Eats, simplifiant ainsi leur marketing.



Aman Narang, dirigeant de Toast, souligne que ce partenariat vise à 'donner plus de contrôle et de flexibilité aux restaurants pour accroître leurs revenus'. Susan Anderson, responsable mondiale des livraisons chez Uber, estime de son côté que cette collaboration 'permet aux restaurateurs de générer plus de revenus avec moins de complexité'.