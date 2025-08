Uber enregistre un résultat net trimestriel conforme aux attentes (correction)

Publié le 06/08/2025 à 15:56 Zonebourse.com Partager

Plusieurs erreurs de chiffres se sont glissées dans notre précédente dépêche. Voici le nouveau texte corrigé :



Uber a vu son résultat net progresser de 36% sur un an au deuxième trimestre 2025, à 1,3 MdUSD (conforme au consensus), profitant d'une hausse continue de la demande. Le chiffre d'affaires s'est établi 12,6 MdUSD, en progression de 18% en données publiées, un chiffre légèrement supérieur au consensus qui tablait sur 12,4 MdUSD.



L'EBITDA ajusté atteint 2,1 MdUSD, en hausse de 35% par rapport à l'an dernier. Le bénéfice par action (BPA) dilué s'élève quant à lui 0,63 USD, contre 0,47 USD au T2 2024.



Le free cash flow (FCF) a atteint 2,47 milliards de dollars contre 1,72 milliard un an plus tôt.



Dans le détail, la plateforme de mobilité a généré 7,3 MdUSD de chiffre d'affaires (+19%), tandis que les activités de livraison (Uber Eats) ont crû de 25% à 4,1 MdUSD. Freight reste en retrait à 1,2 MdUSD, en baisse de 1%.



Dara Khosrowshahi, CEO du groupe, indique que ' la stratégie de plateforme porte ses fruits, avec une audience, une fréquence et une rentabilité record pour les activités Mobilité et Livraison '.



Pour le 3e trimestre, Uber cible un EBITDA ajusté compris entre 2,19 et 2,29 MdUSD, représentant une croissance de 30% à 36% sur un an et table sur des réservations brutes comprises entre 48,25 et 49,75 MdUSD, soit une croissance de 17% à 21% sur un an à taux de change constants.



Le titre reculait de près de 2,8% autour des 87 USD peu après l'ouverture.