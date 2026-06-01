Uber et Autobrains lancent un programme de robotaxi à Munich

Uber et Autobrains ont annoncé le lancement d'un programme de robotaxi à Munich.

L'offre combine la plateforme de covoiturage d'Uber, l'intelligence autonome d'Autobrains et la plateforme Hyperion de niveau 4 prête pour robotaxi, équipée d'un NVIDIA DRIVE.



Munich servira de première ville déployée pour le programme de robotaxi, pour étendre le covoiturage autonome sur les plateformes de véhicules et les marchés urbains.



La collaboration combine trois éléments essentiels pour un déploiement évolutif de robotaxis : la technologie de conduite autonome Agentic AI d'Autobrains, la plateforme NVIDIA DRIVE Hyperion, ainsi que le réseau mondial de mobilité et l'expérience opérationnelle d'Uber.



Le programme est conçu pour s'intégrer à plusieurs plateformes de véhicules et fonctionner dans l'écosystème du covoiturage d'Uber.



"Avec Uber et NVIDIA, nous intégrons cette approche dans le covoiturage autonome - combinant l'IA Agentique avec la plateforme de mobilité et le calcul automobile nécessaires pour soutenir des opérations de robotaxi évolutives dans les villes, les véhicules et les conditions réelles. " a déclaré Igal Raichelgauz, DG et fondatrice d'Autobrains.



" Pour les constructeurs automobiles et les développeurs d'autonomie, le défi n'est pas seulement de construire des véhicules autonomes - il s'agit de les intégrer dans un réseau commercial où ils peuvent servir les usagers de manière fiable à grande échelle ", a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber.