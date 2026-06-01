L'offre combine la plateforme de covoiturage d'Uber, l'intelligence autonome d'Autobrains et la plateforme Hyperion de niveau 4 prête pour robotaxi, équipée d'un NVIDIA DRIVE.
Munich servira de première ville déployée pour le programme de robotaxi, pour étendre le covoiturage autonome sur les plateformes de véhicules et les marchés urbains.
La collaboration combine trois éléments essentiels pour un déploiement évolutif de robotaxis : la technologie de conduite autonome Agentic AI d'Autobrains, la plateforme NVIDIA DRIVE Hyperion, ainsi que le réseau mondial de mobilité et l'expérience opérationnelle d'Uber.
Le programme est conçu pour s'intégrer à plusieurs plateformes de véhicules et fonctionner dans l'écosystème du covoiturage d'Uber.
"Avec Uber et NVIDIA, nous intégrons cette approche dans le covoiturage autonome - combinant l'IA Agentique avec la plateforme de mobilité et le calcul automobile nécessaires pour soutenir des opérations de robotaxi évolutives dans les villes, les véhicules et les conditions réelles. " a déclaré Igal Raichelgauz, DG et fondatrice d'Autobrains.
" Pour les constructeurs automobiles et les développeurs d'autonomie, le défi n'est pas seulement de construire des véhicules autonomes - il s'agit de les intégrer dans un réseau commercial où ils peuvent servir les usagers de manière fiable à grande échelle ", a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber.
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (57%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (33,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (9,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (50,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,5%), Asie-Pacifique (11,2%) et Amérique latine (6,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.