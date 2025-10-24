Uber annonce, en partenariat avec WeRide, le début des trajets en Robotaxi autonomes à Riyad, une première sur sa plateforme en Arabie saoudite. Les véhicules circulent sur des itinéraires dédiés entre Roshn Front et l'Université Princesse Noura, dans le cadre d'un programme soutenu par la Transport General Authority (TGA).
Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome chez Uber, souligne que ce projet constitue 'une étape importante dans l'expansion de l'accès aux véhicules autonomes au Moyen-Orient'. Jennifer Li, directrice financière de WeRide, précise que cette initiative marque 'une avancée vers une mobilité plus sûre et durable'.
Chaque Robotaxi inclut pour l'instant un opérateur à bord avant un passage progressif à une conduite entièrement autonome. Ce lancement s'inscrit dans la Vision 2030 du Royaume, visant à promouvoir l'innovation et les transports intelligents.
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (44%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (34,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (21,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (61,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Asie-Pacifique (10,9%) et Amérique latine (6,2%).
