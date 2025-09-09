Uber intègre Sephora à sa plateforme Uber Eats aux Etats-Unis

Uber Technologies et Sephora, détaillant de produits de beauté de prestige appartenant au groupe LVMH, annoncent un partenariat visant à intégrer des centaines de magasins Sephora en Amérique du Nord à la plateforme Uber Eats.



À partir de ce jour, les clients des Etats-Unis et du Canada peuvent profiter de la livraison à la demande de maquillage, de soins de la peau, de parfums, de soins capillaires, de produits de bien-être et plus encore, 'le tout en appuyant sur un bouton'.



Ce lancement marque une étape importante pour Uber Eats, car Sephora devient le premier détaillant de produits de beauté de prestige sur la plateforme. Pour célébrer le lancement, Uber Eats offre aux clients américains des réductions jusqu'au 30 octobre.