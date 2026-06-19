Life360 et Uber Technologies ont lancé la prochaine étape de leur partenariat stratégique. Les membres de Life360 peuvent désormais commander et organiser des trajets Uber pour leurs adolescents et autres membres de la famille directement depuis l'application Life360.
Cette intégration combine la plateforme de transport et les fonctionnalités de sécurité d'Uber Family avec le partage de position en temps réel et la coordination offerts par Life360.
Les familles bénéficient ainsi d'une meilleure visibilité avant, pendant et après les trajets de leurs proches, pour une plus grande sérénité.
L'intégration d'Uber est disponible pour les membres de Life360 sur certains marchés depuis le 18 juin 2026.
" Pendant les vacances d'été, les adolescents se rendent plus souvent au centre commercial, au cinéma, aux camps sportifs et autres lieux de loisirs. Plus de 40 % de ces trajets ont lieu alors que de nombreux parents sont encore au travail ", a Margarita Peker, responsable des services aux familles chez Uber.
" Coordonner ces emplois du temps sur différentes applications et conversations peut vite devenir un casse-tête pour les familles. Grâce à notre intégration avec Life360, nous simplifions les déplacements, les rendons plus transparents et plus faciles à gérer pour tous, le tout dans une seule application. "
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (57%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (33,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (9,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (50,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,5%), Asie-Pacifique (11,2%) et Amérique latine (6,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.