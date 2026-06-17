Uber lance les services de Robotaxi à Zurich avec WeRide

WeRide, leader mondial de la technologie de conduite autonome, et Uber Technologies ont annoncé le lancement des services commerciaux de Robotaxi dans la région du Grand Zurich.

Il s'agit du deuxième déploiement conjoint en Europe quelques semaines après l'annonce de Madrid.



Les opérations devraient débuter plus tard cette année en collaboration avec l'Office fédéral des routes (FEDRO) de la Suisse.



Les trajets seront disponibles via l'application Uber lors du lancement, sous réserve de l'approbation réglementaire.



"La Suisse combine l'un des environnements réglementaires les plus avancés d'Europe pour la conduite autonome avec un marché du covoiturage à forte valeur ajoutée" indique le groupe.



À Zurich, Rydera, un opérateur local de mobilité et de logistique, gérera les opérations quotidiennes de la flotte.



Avec le lancement à Zurich, WeRide et Uber exploiteront des services de Robotaxi dans cinq des 15 villes de leur accord précédent, avec des plans pour déployer des dizaines de milliers de Robotaxis sur les routes publiques à travers le monde.



Depuis décembre 2024, les partenaires ont lancé des services de Robotaxi à travers le Moyen-Orient, avec des services commerciaux entièrement autonomes à Abu Dhabi et Dubaï, et des opérations publiques à Riyad.



" Notre partenariat avec WeRide continue de prendre de l'ampleur à travers l'Europe, et nous sommes ravis d'appliquer notre expertise opérationnelle pour amener cette nouvelle génération de trajets autonomes à Zurich ", a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber.