Il s'agit du deuxième déploiement conjoint en Europe quelques semaines après l'annonce de Madrid.
Les opérations devraient débuter plus tard cette année en collaboration avec l'Office fédéral des routes (FEDRO) de la Suisse.
Les trajets seront disponibles via l'application Uber lors du lancement, sous réserve de l'approbation réglementaire.
"La Suisse combine l'un des environnements réglementaires les plus avancés d'Europe pour la conduite autonome avec un marché du covoiturage à forte valeur ajoutée" indique le groupe.
À Zurich, Rydera, un opérateur local de mobilité et de logistique, gérera les opérations quotidiennes de la flotte.
Avec le lancement à Zurich, WeRide et Uber exploiteront des services de Robotaxi dans cinq des 15 villes de leur accord précédent, avec des plans pour déployer des dizaines de milliers de Robotaxis sur les routes publiques à travers le monde.
Depuis décembre 2024, les partenaires ont lancé des services de Robotaxi à travers le Moyen-Orient, avec des services commerciaux entièrement autonomes à Abu Dhabi et Dubaï, et des opérations publiques à Riyad.
" Notre partenariat avec WeRide continue de prendre de l'ampleur à travers l'Europe, et nous sommes ravis d'appliquer notre expertise opérationnelle pour amener cette nouvelle génération de trajets autonomes à Zurich ", a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber.
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (57%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (33,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (9,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (50,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,5%), Asie-Pacifique (11,2%) et Amérique latine (6,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.