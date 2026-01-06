A l'occasion du CES de Las Vegas, Lucid Group, Nuro et Uber Technologies dévoilent les véhicules qui seront utilisés dans leur service mondial de robotaxi et présentent pour la première fois l'expérience de l'équipage en cabine conçue par Uber.
Selon la plateforme de services de mobilité, il s'agira du robotaxi "le plus luxueux du secteur, offrant aux passagers une expérience habitacle sans précédent", avec entre autres une expérience intuitive à bord, ainsi qu'une configuration polyvalente et spacieuse.
Lucid, Nuro et Uber annoncent aussi que les essais autonomes sur route ont débuté le mois dernier, une étape importante dans le développement et la validation du service de robotaxi avant son lancement prévu dans la baie de San Francisco plus tard cette année.
Nuro dirige les essais utilisant des prototypes supervisés par des opérateurs de véhicules autonomes. En attendant la validation finale, la production de ce robotaxi devrait commence dans l'usine Lucid en Arizona plus tard cette année.
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (44%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (34,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (21,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (61,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Asie-Pacifique (10,9%) et Amérique latine (6,2%).
