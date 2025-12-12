WeRide et Uber Technologies, en partenariat avec la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, annoncent le lancement officiel des trajets passagers Robotaxi à Dubaï via l'application Uber.
"À partir d'aujourd'hui, les passagers peuvent réserver un Robotaxi WeRide via l'option "Autonome" de l'application Uber, en commençant par certains endroits à Umm Suqeim et Jumeirah", explique la plateforme de services de mobilité.
Ce lancement fait suite à un programme pilote collaboratif et à des tests depuis l'annonce initiale du partenariat en avril de cette année, permettant une transition sûre et fluide vers la mobilité autonome.
Uber précise que ce service d'essai fonctionne actuellement avec un spécialiste du véhicule à bord "afin d'assurer une expérience sûre et fiable, posant ainsi les bases d'un service commercial entièrement autonome début 2026".
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (44%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (34,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (21,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (61,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Asie-Pacifique (10,9%) et Amérique latine (6,2%).
