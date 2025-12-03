Uber lance un service de robotaxi avec Avride à Dallas

Uber Technologies annonce le lancement d'un service de transport avec des robotaxis d'Avride à Dallas, d'abord sur une superficie de 9 miles carrés autour du centre-ville, et avec des projets d'expansion à l'avenir de ce territoire d'exploitation.



À partir de ce jour, les passagers dans la métropole texane qui demandent un UberX, un Uber Comfort ou un Uber Comfort Electric pourront être rejoints par un robotaxi entièrement électrique Avride, sans frais supplémentaires.



Ils recevront une notification à chaque fois et auront toujours la possibilité d'accepter ou de passer à un trajet sans véhicule autonome. Une fois le robotaxi arrivé, ils pourront déverrouiller le véhicule et commencer le trajet, le tout depuis l'application Uber.



Les véhicules Avride sont conçus pour fonctionner comme des robotaxis entièrement autonomes. Au lancement, un spécialiste embarqué surveillera au volant, avant que les opérations entièrement autonomes (sans personne au volant) ne commencent à l'avenir.