Uber pourrait relever son offre sur Delivery Hero

Delivery Hero est en hausse à la Bourse de Francfort (+10,14%, à 37 euros). Le groupe a confirmé une approche de Uber Technologies.

Samedi, le spécialiste de la commande de nourriture en ligne a indiqué avoir été approché par Uber Technologies concernant une éventuelle offre publique d'acquisition. L'Américain a pris contact avec une proposition indicative de 33 euros par action dans le cadre d'une potentielle offre publique d'acquisition visant l'ensemble des actionnaires de la société.



Après réception de cette offre, la société Delivery Hero a précisé qu'elle allait rester concentrée sur la mise en oeuvre de son processus de revue stratégique.



Quelques jours plus tôt, elle saluait la montée à son capital d'Uber Technologies dont la participation était passé à 19,5%, avec en outre, 5,6% sous forme d'options.



Selon des informations du Financial Times, le conseil d'administration d'Uber Technologies se serait réuni samedi afin d'évoquer un relèvement de son offre après le rejet de cette dernière par un actionnaire majeur.



Plusieurs actionnaires auraient indiqué au média britannique qu'ils chercheraient à obtenir un prix supérieur à 40 euros par titre pour l'ensemble de la société, ce qui représenterait une prime de 19% par rapport au cours de clôture de l'action Delivery Hero vendredi. Ce prix valoriserait l'entreprise à près de 13 milliards d'euros.



Cette opération intervient dans un marché en pleine consolidation après l'acquisition de Deliveroo par DoorDash et celle de Just Eat Takeaway par Prosus.

Dans le secteur de la livraison de repas, la rentabilité dépend de la taille critique, de la densité géographique et de la réduction des coûts marketings, ce qui explique la volonté de ses acteurs de racheter la concurrence.



Jefferies analyse la situation



La banque d'investissement américaine explique que "les rumeurs de rachat et de démantèlement de Delivery Hero par Uber et DoorDash rappellent la valeur stratégique de ces actifs, mais aussi la complexité d'une telle acquisition. S'il est difficile de prédire la suite, le cours de l'action Delivery Hero devrait continuer à grimper. L'actionnaire Aspex exigera probablement un prix bien supérieur au cours actuel, tandis que l'influence de Prosus sera déterminante".



Pour rappel, Prosus est le deuxième actionnaire de Delivery Hero derrière Uber avec environ 17% du capital et Aspex détient autour de 15% de Delivery Hero.



Jefferies note également que DoorDash s'est également renseigné sur Delivery Hero, ciblant principalement ses activités au Moyen-Orient.



Pour les analystes, les principaux risques seraient un abandon des deux acquéreurs potentiels, tandis que les régulateurs pourraient bloquer l'opération.

L'issue pourrait être complexe en raison des règles antitrust car Uber est en concurrence avec Delivery Hero sur 22 marchés, dont 9 en Europe, et DoorDash est concurrent de Delivery Hero sur 18 marchés, dont 14 en Europe.



Jefferies détaille qu'une "offre conjointe visant à démanteler et se partager le groupe pourrait contourner ces obstacles, mais la complexité et le risque d'échec resteraient élevés".



La recommandation de Jefferies sur Delivery Hero est à acheter, avec une cible de cours de 42,50 euros.