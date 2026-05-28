Ce partenariat national fait d'Uber Eats le partenaire exclusif de Happy Belly pour la livraison à domicile et vise à apporter des avantages significatifs à chaque franchisé et établissement grâce à un service amélioré, un soutien simplifié et des conditions commerciales plus avantageuses.
Cet accord s'appuie sur l'expérience de Happy Belly en matière de partenariats nationaux avec des acteurs majeurs de la distribution alimentaire et de boissons, notamment son accord de distribution national avec Sysco et son accord d'approvisionnement exclusif avec Coca-Cola Canada Bottling.
" Ce partenariat avec Uber Eats, plateforme de livraison de renommée mondiale, nous permet de tirer parti de son envergure nationale, ce qui profite directement à nos franchisés et établissements ", a déclaré Sean Black, DG de Happy Belly.
" Cet accord renforce la qualité de service grâce à un soutien dédié aux grands comptes nationaux, améliore la rentabilité par unité grâce à des conditions compétitives et nous permet d'assurer une plus grande rigueur opérationnelle à mesure que notre réseau s'étend. "
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (57%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (33,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (9,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (50,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,5%), Asie-Pacifique (11,2%) et Amérique latine (6,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.