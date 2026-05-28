Uber signe un accord avec Happy Belly Food au Canada

Happy Belly Food Group a conclu un accord national exclusif pluriannuel avec Uber Eats, afin de soutenir le portefeuille de restaurants corporatifs et franchisés de Happy Belly à travers le Canada.

Ce partenariat national fait d'Uber Eats le partenaire exclusif de Happy Belly pour la livraison à domicile et vise à apporter des avantages significatifs à chaque franchisé et établissement grâce à un service amélioré, un soutien simplifié et des conditions commerciales plus avantageuses.



Cet accord s'appuie sur l'expérience de Happy Belly en matière de partenariats nationaux avec des acteurs majeurs de la distribution alimentaire et de boissons, notamment son accord de distribution national avec Sysco et son accord d'approvisionnement exclusif avec Coca-Cola Canada Bottling.



" Ce partenariat avec Uber Eats, plateforme de livraison de renommée mondiale, nous permet de tirer parti de son envergure nationale, ce qui profite directement à nos franchisés et établissements ", a déclaré Sean Black, DG de Happy Belly.



" Cet accord renforce la qualité de service grâce à un soutien dédié aux grands comptes nationaux, améliore la rentabilité par unité grâce à des conditions compétitives et nous permet d'assurer une plus grande rigueur opérationnelle à mesure que notre réseau s'étend. "