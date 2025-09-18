Uber Technologies annonce un partenariat avec Flytrex pour lancer un service de livraison par drones, avec un déploiement pilote prévu sur Uber Eats aux États-Unis d'ici fin d'année. L'opération associe la technologie autonome de Flytrex, autorisée par la Federal Aviation Administration (FAA) pour des vols Beyond Visual Line of Sight (BVLOS), à la plateforme logistique mondiale d'Uber.

L'accord inclut le premier investissement d'Uber dans la livraison par drones afin d'accélérer le développement et la mise à l'échelle de cette solution. Sarfraz Maredia, président de l'activité Mobilité et Livraison autonome, déclare qu'Uber veut apporter 'la rapidité et la durabilité de la livraison par drones à grande échelle'.

Flytrex revendique plus de 200 000 livraisons réalisées aux États-Unis et estime que cette technologie permet de réduire délais, coûts et émissions par rapport aux méthodes traditionnelles.