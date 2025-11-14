Ubisoft a annoncé le décalage de la publication de ses résultats

Ubisoft a annoncé hier soir le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26. La publication de ses résultats était initialement prévue hier soir.



Ubisoft a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu'à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours.



Ubisoft tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation.



Selon Les Echos, dans une communication envoyée aux salariés du groupe, 'le directeur financier d'Ubisoft s'est voulu rassurant, assurant que le groupe prenait un délai supplémentaire pour finaliser la clôture, et que la suspension n'avait été demandée que pour limiter toute spéculation inutile' indique ce matin Invest Securities.



'Néanmoins, le sentiment déjà négatif des investisseurs devrait s'en trouver renforcé. Il intègre notamment des craintes liées à la transformation en cours du groupe et à l'avenir de la licence phare Assassin's Creed, dans un environnement compétitif de plus en plus exigeant (craintes de ventes en-dessous des attentes pour Assassin's Creed et départ de son directeur Marc-Alexis Côté, pilier de la saga)' souligne également Invest Securities.

