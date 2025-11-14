Ubisoft a annoncé hier soir le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26. La publication de ses résultats était initialement prévue hier soir.
Ubisoft a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu'à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours.
Ubisoft tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation.
Selon Les Echos, dans une communication envoyée aux salariés du groupe, 'le directeur financier d'Ubisoft s'est voulu rassurant, assurant que le groupe prenait un délai supplémentaire pour finaliser la clôture, et que la suspension n'avait été demandée que pour limiter toute spéculation inutile' indique ce matin Invest Securities.
'Néanmoins, le sentiment déjà négatif des investisseurs devrait s'en trouver renforcé. Il intègre notamment des craintes liées à la transformation en cours du groupe et à l'avenir de la licence phare Assassin's Creed, dans un environnement compétitif de plus en plus exigeant (craintes de ventes en-dessous des attentes pour Assassin's Creed et départ de son directeur Marc-Alexis Côté, pilier de la saga)' souligne également Invest Securities.
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (69,6%) ;
- édition et production de jeux vidéo (30,4%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,9%), de boîtes de jeux vidéo (7,9%), de services (3,6% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,1%), Amérique du Nord (45,7%) et autres (22,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.