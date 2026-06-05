Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er juin, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ubisoft, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché consécutive au dénouement d'instruments financiers en actions.

La banque britannique a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 8 070 708 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,99% du capital et 5,41% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.