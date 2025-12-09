Barclays Plc a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 2 décembre, le seuil de 5% du capital d'Ubisoft et détenir, indirectement, 6 586 318 actions, soit 4,89% du capital et 4,43% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation. A cette occasion, Barclays Capital Securities Limited a franchi individuellement en baisse le même seuil.