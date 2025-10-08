BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 octobre, le seuil de 5% des droits de vote d'Ubisoft et détenir 7 260 015 actions, soit 5,48% du capital et 4,95% des droits de vote.

Le géant américain de la gestion d'actifs explique que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft hors marché et d'une diminution du nombre d'actions de l'éditeur de jeux vidéo détenues à titre de collatéral.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.