BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 octobre, le seuil de 5% des droits de vote d'Ubisoft et détenir 7 260 015 actions, soit 5,48% du capital et 4,95% des droits de vote.
Le géant américain de la gestion d'actifs explique que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft hors marché et d'une diminution du nombre d'actions de l'éditeur de jeux vidéo détenues à titre de collatéral.
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (69,6%) ;
- édition et production de jeux vidéo (30,4%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,9%), de boîtes de jeux vidéo (7,9%), de services (3,6% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,1%), Amérique du Nord (45,7%) et autres (22,2%).
