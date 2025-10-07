Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de jeux vidéo (69,6%) ; - édition et production de jeux vidéo (30,4%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,9%), de boîtes de jeux vidéo (7,9%), de services (3,6% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,1%), Amérique du Nord (45,7%) et autres (22,2%).