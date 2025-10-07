La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 octobre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7 260 015 actions Ubisoft Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 5,48% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Ubisoft Entertainment détenues à titre de collatéral.