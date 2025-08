Ubisoft : BlackRock en dessous de 5% des votes

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 août, le seuil de 5% des droits de vote d'Ubisoft, au résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.



Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6.774.705 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,11% du capital et 4,65% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.



BlackRock avait franchi en hausse, le 1er août, ce même seuil de 5% des droits de vote, au résultat d'une acquisition d'actions hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.