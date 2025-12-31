Ubisoft : BlackRock en dessous des 5% du capital

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre, le seuil de 5% du capital d'Ubisoft, au résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6 383 446 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 4,74% du capital et 4,29% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.