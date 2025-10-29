BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ubisoft, au résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6 619 959 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 4,92% du capital et 4,45% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.