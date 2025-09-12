La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 septembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,22% du capital et 4,72% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Ubisoft Entertainment détenues à titre de collatéral.
Ubisoft : BlackRock sous les 5% des votes
Publié le 12/09/2025 à 13:00
Partager
-0,34 %
+2,84 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager