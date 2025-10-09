Par courrier reçu le 9 octobre 2025, la société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 octobre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft Entertainment et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,84% du capital et 4,39% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors et sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Ubisoft Entertainment détenues à titre de collatéral.