BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ubisoft, à la suite d'une acquisition d'actions hors et sur le marché.

Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 8 751 661 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 6,49% du capital et 5,86% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.