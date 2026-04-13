BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ubisoft, à la suite d'une acquisition d'actions hors et sur le marché.
Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 8 751 661 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 6,49% du capital et 5,86% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (69,6%) ;
- édition et production de jeux vidéo (30,4%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,9%), de boîtes de jeux vidéo (7,9%), de services (3,6% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,1%), Amérique du Nord (45,7%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.