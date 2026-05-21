Ubisoft en chute après ses résultats annuels, Oddo BHF reste à l'écart
Ubisoft plonge de 12,4% ce jeudi et essuie ainsi la 2e plus forte baisse du SBF 120 après Elior (-26,5%), au lendemain de la publication par l'éditeur de jeux vidéo de ses résultats pour son exercice clos à fin mars, "conformes au méga warning de janvier" selon Oddo BHF.
Le groupe a fait état de pertes massives de -1 045 MEUR au niveau net et de -1 475 MEUR au niveau opérationnel courant, contre des attentes respectives à -1 201 MEUR et à -960 MEUR selon le bureau d'études, tandis que le chiffre d'affaires a diminué de 17% à 1 525 MEUR.
"Sans surprise, ces résultats sont mauvais", constate l'analyste en charge du dossier, rappelant que "le groupe avait émis un méga profit warning en janvier suite à la modification du pipeline de jeux, au report de partenariats et à une dépréciation accélérée de 650 MEUR".
Selon Oddo BHF, la situation va rester très compliquée durant l'exercice 2027 au regard des objectifs financiers communiqués, les dirigeants prévoyant un CA toujours en baisse "à un seul chiffre élevé" ("high single digit") et une marge opérationnelle encore négative "à un seul chiffre élevé".
"Cette publication annuelle confirme que le groupe a besoin de temps pour retrouver sa capacité à lancer régulièrement des jeux à succès et renouer avec une croissance durable, des profits confortables et une génération de trésorerie robuste...", juge l'analyste.
Pendant la période de réorganisation profonde, le bureau d'études préfère rester à l'écart d'Ubisoft avec une opinion "sous-performance" et un objectif de cours maintenu à 3,5 EUR, "d'autant que la situation bilancielle reste tendue".
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (69,6%) ;
- édition et production de jeux vidéo (30,4%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,9%), de boîtes de jeux vidéo (7,9%), de services (3,6% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,1%), Amérique du Nord (45,7%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.