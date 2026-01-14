Ubisoft : Goldman Sachs dépasse les 5% du capital

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 janvier, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d'Ubisoft, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 6 865 194 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,10% du capital et 4,60% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.