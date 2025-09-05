The Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en hausse, le 2 septembre 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft Entertainment et détenir indirectement 6 741 094 actions Ubisoft Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 5,08% du capital et 4,60% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft Entertainment hors marché.
Ubisoft : Goldman Sachs détient plus de 5% du capital
Publié le 05/09/2025 à 17:15
