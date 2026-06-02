Le groupe bancaire américain précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

JP Morgan Chase précise ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de l'éditeur de jeux vidéo, ni de demander la nomination d'une personne comme administrateur de la société.