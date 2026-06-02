Ubisoft : JP Morgan Chase au-dessus des 10% du capital

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement à la hausse, le 28 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 10% du capital d'Ubisoft et détenir indirectement 10,01% du capital et 9,04% des droits de vote.

Le groupe bancaire américain précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.



JP Morgan Chase précise ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de l'éditeur de jeux vidéo, ni de demander la nomination d'une personne comme administrateur de la société.