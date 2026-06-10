L'essentiel :

- Ubisoft propose une opération d'actionnariat salarié en France et à l'international.

- L'offre concerne les salariés de quinze pays et les retraités français avec des avoirs dans le PEG.

- Le prix de souscription inclut une décote de 15% sur la moyenne des cours précédents.



Ubisoft Entertainment S.A. annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié destinée aux collaborateurs du groupe dans quinze pays, ainsi qu'aux retraités français disposant d'avoirs dans le plan d'épargne groupe (PEG). Cette opération vise à renforcer l'actionnariat salarié en associant les employés au développement futur du groupe.



L'offre, approuvée par le Conseil d'administration le 24 mars 2026, propose deux formules : une souscription via un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou une formule Actions + SAR (stock appreciation rights). Les actions souscrites seront indisponibles pendant cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi. Le prix de souscription sera fixé avec une décote de 15% sur la moyenne des vingt cours moyens pondérés des volumes précédant la décision du Conseil.



Le nombre maximal d'actions à émettre a été porté à 2.694.712, soit environ 2% du capital social, réparti entre 1.650.002 actions pour l'offre FCPE et 1.044.710 pour l'offre AD+SAR. La période de réservation est prévue du 16 juin au 2 juillet 2026, avec une augmentation de capital fixée au 17 septembre 2026.



L'offre est soumise à des conditions légales et fiscales locales, et pourrait être reportée ou annulée à la discrétion du Conseil d'administration ou du Président-Directeur général. Elle n'est pas ouverte aux ressortissants russes et biélorusses sous certaines conditions, ni aux États-Unis où les actions ne sont pas enregistrées.



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