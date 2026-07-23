Ubisoft maintient ses objectifs annuels malgré un net bookings attendu en recul au deuxième trimestre
L'éditeur de jeux vidéo prévoit un net bookings d'environ 370 millions d'euros au deuxième trimestre de son exercice 2026-2027 et confirme ses objectifs annuels, malgré un environnement toujours marqué par une baisse attendue de l'activité.
Pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027, Ubisoft anticipe un recul du net bookings d'un pourcentage à un chiffre élevé, ainsi qu'une marge opérationnelle non-IFRS négative dans une proportion similaire.
Le groupe prévoit également une consommation de trésorerie limitée à 500 millions d'euros maximum.
Le calendrier de sorties comprendra notamment Assassin's Creed Black Flag Resynced, lancé le 9 juillet, Rayman Legends Retold, attendu le 1er octobre, et Just Dance Decades of Hits, prévu le 13 octobre. Ubisoft compte également sur plusieurs titres premium issus de ses principales franchises, qui seront annoncés ultérieurement, ainsi que sur la poursuite du développement de ses activités de services en ligne.
Au premier trimestre, le net bookings s'est établi à 256 millions d'euros, en baisse de 9% sur un an, mais légèrement supérieur aux prévisions du groupe. Cette performance a notamment été soutenue par le succès record d'Invincible : Guarding the Globe, tandis que le reste du catalogue a évolué conformément aux attentes. Le recul annuel s'explique en grande partie par un effet de comparaison défavorable, le premier trimestre 2025-2026 ayant bénéficié de l'impact important du lancement d'Assassin's Creed Shadows en mars 2025.
Sur le plan financier, Ubisoft indique disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir ses échéances de dette à court terme. Le groupe examine néanmoins différentes options de financement afin de prolonger la maturité de sa dette et de préserver sa flexibilité financière.
L'éditeur se veut plus optimiste pour les exercices suivants, avec un portefeuille de sorties jugé "sensiblement plus solide et diversifié" en 2027-2028 et 2028-2029, notamment grâce aux franchises Assassin's Creed, Far Cry et Ghost Recon, ainsi qu'à la croissance attendue de ses services en ligne autour de Rainbow Six Siege.
Ubisoft prévoit ainsi un retour à un EBIT non-IFRS positif et à une génération de free cash-flow dès l'exercice 2027-2028, avant une accélération de la génération de trésorerie en 2028-2029.
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (61,8%) ;
- édition et production de jeux vidéo (38,2%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,1%), de boîtes de jeux vidéo (5,9%), de services (5,5% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (2,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (75%), Amérique du Nord (19,9%) et autres (5,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.