Ubisoft maintient ses objectifs annuels malgré un net bookings attendu en recul au deuxième trimestre

L'éditeur de jeux vidéo prévoit un net bookings d'environ 370 millions d'euros au deuxième trimestre de son exercice 2026-2027 et confirme ses objectifs annuels, malgré un environnement toujours marqué par une baisse attendue de l'activité.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027, Ubisoft anticipe un recul du net bookings d'un pourcentage à un chiffre élevé, ainsi qu'une marge opérationnelle non-IFRS négative dans une proportion similaire.



Le groupe prévoit également une consommation de trésorerie limitée à 500 millions d'euros maximum.



Le calendrier de sorties comprendra notamment Assassin's Creed Black Flag Resynced, lancé le 9 juillet, Rayman Legends Retold, attendu le 1er octobre, et Just Dance Decades of Hits, prévu le 13 octobre. Ubisoft compte également sur plusieurs titres premium issus de ses principales franchises, qui seront annoncés ultérieurement, ainsi que sur la poursuite du développement de ses activités de services en ligne.



Au premier trimestre, le net bookings s'est établi à 256 millions d'euros, en baisse de 9% sur un an, mais légèrement supérieur aux prévisions du groupe. Cette performance a notamment été soutenue par le succès record d'Invincible : Guarding the Globe, tandis que le reste du catalogue a évolué conformément aux attentes. Le recul annuel s'explique en grande partie par un effet de comparaison défavorable, le premier trimestre 2025-2026 ayant bénéficié de l'impact important du lancement d'Assassin's Creed Shadows en mars 2025.



Sur le plan financier, Ubisoft indique disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir ses échéances de dette à court terme. Le groupe examine néanmoins différentes options de financement afin de prolonger la maturité de sa dette et de préserver sa flexibilité financière.



L'éditeur se veut plus optimiste pour les exercices suivants, avec un portefeuille de sorties jugé "sensiblement plus solide et diversifié" en 2027-2028 et 2028-2029, notamment grâce aux franchises Assassin's Creed, Far Cry et Ghost Recon, ainsi qu'à la croissance attendue de ses services en ligne autour de Rainbow Six Siege.



Ubisoft prévoit ainsi un retour à un EBIT non-IFRS positif et à une génération de free cash-flow dès l'exercice 2027-2028, avant une accélération de la génération de trésorerie en 2028-2029.