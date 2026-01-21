Ubisoft perd plus de 10% après l'annulation de six jeux et revoit sa stratégie après une perte d'un milliard d'euros

Ubisoft a annoncé une profonde réorganisation de son activité, marquée par l'annulation de six jeux vidéo, dont le très attendu remake de Prince of Persia: Les Sables du temps, et le report de sept autres titres. Cette décision s'inscrit dans un contexte de pertes opérationnelles estimées à un milliard d'euros pour l'exercice 2025/2026, bien au-delà des prévisions précédentes. L'entreprise évoque une dépréciation accélérée de 650 millions d'euros liée à ces annulations et revoit à la baisse ses réservations nettes, attendues à environ 1,5 milliard d'euros.



Face à ces difficultés, le groupe français lance une transformation organisationnelle majeure, structurée autour de cinq "maisons de créations" autonomes et spécialisées par genre, regroupant la moitié de ses studios mondiaux. L'autre moitié interviendra en soutien via un réseau mondial partagé. Ubisoft mutualisera également ses services technologiques, marketing et de distribution, tandis que son siège, en région parisienne, pilotera les orientations stratégiques et l'allocation des ressources.



Cette refonte s'accompagne d'un nouveau plan d'économies de 200 millions d'euros sur deux ans, venant s'ajouter aux réductions de coûts déjà engagées, qui ont entraîné la suppression de plus de 3.000 postes et la fermeture de plusieurs studios. L'éditeur n'exclut pas non plus de futures cessions d'actifs. Pour son PDG Yves Guillemot, il s'agit d'un "changement radical" nécessaire, bien qu'il ait un impact immédiat sur la trajectoire financière. Ubisoft, qui espérait jusqu'ici renouer avec un bénéfice opérationnel dès 2026/2027, indique que ses prévisions seront révisées en mai. L'action Ubisoft chute de plus de plus de 13% durant les échanges prolongés