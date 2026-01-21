Ubisoft a annoncé une profonde réorganisation de son activité, marquée par l'annulation de six jeux vidéo, dont le très attendu remake de Prince of Persia: Les Sables du temps, et le report de sept autres titres. Cette décision s'inscrit dans un contexte de pertes opérationnelles estimées à un milliard d'euros pour l'exercice 2025/2026, bien au-delà des prévisions précédentes. L'entreprise évoque une dépréciation accélérée de 650 millions d'euros liée à ces annulations et revoit à la baisse ses réservations nettes, attendues à environ 1,5 milliard d'euros.
Face à ces difficultés, le groupe français lance une transformation organisationnelle majeure, structurée autour de cinq "maisons de créations" autonomes et spécialisées par genre, regroupant la moitié de ses studios mondiaux. L'autre moitié interviendra en soutien via un réseau mondial partagé. Ubisoft mutualisera également ses services technologiques, marketing et de distribution, tandis que son siège, en région parisienne, pilotera les orientations stratégiques et l'allocation des ressources.
Cette refonte s'accompagne d'un nouveau plan d'économies de 200 millions d'euros sur deux ans, venant s'ajouter aux réductions de coûts déjà engagées, qui ont entraîné la suppression de plus de 3.000 postes et la fermeture de plusieurs studios. L'éditeur n'exclut pas non plus de futures cessions d'actifs. Pour son PDG Yves Guillemot, il s'agit d'un "changement radical" nécessaire, bien qu'il ait un impact immédiat sur la trajectoire financière. Ubisoft, qui espérait jusqu'ici renouer avec un bénéfice opérationnel dès 2026/2027, indique que ses prévisions seront révisées en mai. L'action Ubisoft chute de plus de plus de 13% durant les échanges prolongés
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (69,6%) ;
- édition et production de jeux vidéo (30,4%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,9%), de boîtes de jeux vidéo (7,9%), de services (3,6% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,1%), Amérique du Nord (45,7%) et autres (22,2%).
