Ubisoft publiera ses résultats semestriels au plus tard ce vendredi

Ubisoft a annoncé mercredi qu'il présenterait 'au plus tard ce vendredi' avant l'ouverture des marchés ses résultats au titre du premier semestre 2025-26, une publication qui était initialement prévue le jeudi 13 novembre au soir, mais que le groupe de jeux vidéo avait décidé de décaler au dernier moment sans fournir davantage d'explication.



La cotation des actions, qui était suspendue depuis jeudi dernier, reprendra elle aussi au plus tard ce vendredi à l'ouverture du marché parisien, indique la société dans un bref communiqué.



L'annonce du report de la publication des résultats semestriels et de la suspension temporaire de la cotation avait entraîné une vague de spéculations la semaine passée, beaucoup d'investisseurs se demandant quel incident était de nature à conduire un groupe coté d'une telle dimension à repousser la présentation de ses comptes.











'Simple décalage ou annonce majeure à venir?', s'interrogeaient dès vendredi dernier les équipes de TP ICAP Midcap.



'Si le timing de l'annonce et la suspension de cotation nous font pencher vers la deuxième option, il reste très difficile de spéculer sur la nature de l'annonce à venir', reconnaissait toutefois la société de Bourse.



Selon Les Echos, le directeur financier d'Ubisoft se serait toutefois montré rassurant dans une communication envoyée aux salariés, en assurant que le groupe prenait un délai supplémentaire afin de finaliser sa clôture comptable et que la suspension n'avait été demandée que pour limiter toute spéculation inutile.



Selon AllInvest Securities, cela a eu pour effet de renforcer le sentiment déjà négatif des investisseurs, qui se matérialise notamment par une position élevée de ventes à découvert sur le titre.



Ses analystes mettent notamment en avant les craintes liées à la transformation en cours du groupe et à l'avenir de sa licence phare, 'Assassin's Creed', dans un environnement compétitif de plus en plus exigeant (craintes de ventes en-dessous des attentes et départ de son directeur Marc-Alexis Côté, pilier de la saga).

