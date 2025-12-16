Ubisoft rachète à Amazon les droits du jeu March of Giants

Ubisoft fait part de l'acquisition des droits du jeu March of Giants auprès d'Amazon, pour un montant non divulgué. Basée à Montréal, l'équipe à l'origine de ce jeu d'arène de bataille en ligne multijoueur (MOBA) rejoindra le groupe.



Suivant la version alpha, l'équipe prépare pour 2026 la prochaine mise à jour majeure qui "introduira de nouveaux héros, des modes compétitifs étendus et des systèmes fondamentaux conçus pour soutenir la croissance à long terme".



Dans le cadre de cet accord, Amazon fournira également à l'éditeur français de jeux vidéo un soutien marketing sur Twitch pour ce jeu "alliant combats par voies, maîtrise du champ de bataille et coordination des héros".



"Les analystes de l'industrie s'attendent à ce que le marché mondial des jeux MOBA continue de croître d'année en année jusqu'à la fin de la décennie, avec un chiffre d'affaires total qui devrait doubler d'ici 2030", met en avant Ubisoft.