Ubisoft fait part de l'acquisition des droits du jeu March of Giants auprès d'Amazon, pour un montant non divulgué. Basée à Montréal, l'équipe à l'origine de ce jeu d'arène de bataille en ligne multijoueur (MOBA) rejoindra le groupe.
Suivant la version alpha, l'équipe prépare pour 2026 la prochaine mise à jour majeure qui "introduira de nouveaux héros, des modes compétitifs étendus et des systèmes fondamentaux conçus pour soutenir la croissance à long terme".
Dans le cadre de cet accord, Amazon fournira également à l'éditeur français de jeux vidéo un soutien marketing sur Twitch pour ce jeu "alliant combats par voies, maîtrise du champ de bataille et coordination des héros".
"Les analystes de l'industrie s'attendent à ce que le marché mondial des jeux MOBA continue de croître d'année en année jusqu'à la fin de la décennie, avec un chiffre d'affaires total qui devrait doubler d'ici 2030", met en avant Ubisoft.
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (69,6%) ;
- édition et production de jeux vidéo (30,4%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,9%), de boîtes de jeux vidéo (7,9%), de services (3,6% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,1%), Amérique du Nord (45,7%) et autres (22,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.