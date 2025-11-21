La séance a mis en évidence un marché très sélectif, privilégiant les sociétés apportant de la visibilité avec des publications solides, des objectifs confirmés ou des opérations relutives, tandis que les dossiers exposés à la dilution, aux dégradations ou aux risques sectoriels ont été sanctionnés sans délai. Une journée où la clarté a attiré le capital et où le moindre doute a suffi à provoquer des ventes.

Actions en hausse :

CTS Eventim (+10%) explose dans le sillage d’une vague de recommandations positives, avec UBS, Bernstein et JP Morgan qui réitèrent toutes une opinion à l’achat en ajustant légèrement leurs objectifs de cours, tandis que le marché accueille favorablement la nomination de William Willms au poste de directeur financier à compter du 1er janvier 2026.

Intercos (+6%) avance après l’annonce de l’acquisition d’environ 97 000 actions propres pour un montant total proche de 1,1 MEUR dans le cadre de son programme de rachat, une opération qui soutient le titre grâce à la réduction du flottant et au signal de confiance envoyé au marché.

Ubisoft (+5%) repart à la hausse après la reprise des cotations, soutenu par la confirmation des objectifs annuels et un net bookings du deuxième trimestre nettement supérieur aux attentes, tandis que la finalisation imminente de la transaction avec Tencent, destinée à désendetter le groupe, rassure le marché malgré les retraitements comptables ayant entraîné le report des résultats.

Canal+ (+5%) gagne après le renouvellement pour six ans de l’ensemble de ses droits exclusifs de diffusion des compétitions de clubs de l’UEFA en France, lui garantissant jusqu’en 2031 la retransmission de la Champions League, de l’Europa League et de l’Europa Conference League.

Hammerson (+3%) progresse après avoir relevé sa prévision de bénéfice EPRA 2025 à “au moins” 102 MGBP et finalisé l’acquisition des 50% restants du centre commercial The Oracle pour 104,5 MGBP, une opération présentée comme relutive et accompagnée d’une amélioration de la fréquentation et des ventes à périmètre comparable.

XPS Pensions Group (+3%) progresse après avoir réaffirmé sa confiance dans l’atteinte de ses objectifs annuels, soutenu par une hausse de 13% du chiffre d’affaires et par la forte dynamique de son pôle Conseil au premier semestre, malgré une augmentation des coûts d’exploitation qui a freiné la croissance du bénéfice publié.

Frasers Group (+2%) progresse après l’annonce de l’acquisition du centre commercial Braehead à Glasgow, un actif de plus d’un million de pieds carrés accueillant plus de 15 millions de visiteurs par an, l’opération renforçant la stratégie immobilière du groupe et sa position d’opérateur majeur de destinations commerciales physiques.

Actions en baisse :

Siemens Energy (-7%) recule malgré des relèvements d’objectifs de cours chez RBC et Barclays ainsi que des recommandations toujours positives ou neutres, le marché réagissant surtout aux projections de Siemens Gamesa, dont le retour à une rentabilité significative n’est attendu qu’en 2028 après un exercice marqué par un free cash flow négatif de 1,75 MdEUR.

Renk (-7%) et Rheinmetall (-6%) sont sous forte pression alors que la proposition de plan de paix portée par les Etats-Unis dans le dossier ukrainien ravive l’hypothèse d’un ralentissement des dépenses militaires européennes, un scénario défavorable pour les valeurs de défense. Le marché réagit d’autant plus vivement que Renk sort déjà d’une séance difficile après l’accueil négatif réservé à ses objectifs financiers à moyen terme, tandis que Rheinmetall efface le rebond enregistré la veille dans un mouvement de désengagement sectoriel.

Elior (-7%) rechute après la dégradation de TP ICAP Midcap, qui abaisse sa recommandation de ”achat” à “conserver” et réduit son objectif de cours de 3,10 EUR à 3 EUR, l’intermédiaire estimant que le groupe entre dans une phase de développement plus coûteuse et moins rapide après le rebond lié aux résultats et à la reprise du dividende.

AMS-OSRAM (-5%) recule après la dégradation de Jefferies, qui abaisse sa recommandation de “achat” à “neutre” et divise son objectif de cours de 14,00 CHF à 8,30 CHF, le broker estimant que la trajectoire du groupe reste trop incertaine pour justifier un profil d’investissement plus offensif.

Juventus (-5%) recule après le placement d’environ 9,1% de son capital auprès d’investisseurs institutionnels via un accelerated bookbuild au prix de 2,58 EUR par action, opération venant diluer les actionnaires existants malgré une souscription intégrale destinée à soutenir le plan stratégique du club.

ASML (-5%) recule après le dépôt d’un projet de loi américain visant à interdire aux bénéficiaires du CHIPS Act d’acheter des équipements chinois de fabrication de semi-conducteurs, une mesure qui cible directement ses outils de lithographie, alors que le titre souffre aussi du repli généralisé des valeurs technologiques malgré les excellents résultats publiés par Nvidia qui n’ont pas suffi à enrayer la baisse du secteur.