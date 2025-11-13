Ubisoft a annoncé jeudi le report de la publication de ses résultats financiers pour le premier semestre de son exercice décalé 2025-2026. Initialement attendus en soirée, ces résultats seront communiqués "dans les prochains jours", selon un communiqué du groupe. L’éditeur de jeux vidéo a demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions et obligations à partir de l’ouverture des marchés le 14 novembre, dans un contexte boursier déjà difficile : le titre a perdu près de 50% depuis le début de l’année.

Au premier trimestre (avril-juin), Ubisoft avait enregistré un chiffre d’affaires en baisse de 3,9% à 310,8 millions d’euros, poursuivant une trajectoire fragilisée par plusieurs échecs commerciaux. L’arrêt rapide du jeu multijoueur XDefiant et les performances jugées décevantes de Star Wars Outlaws ont contribué à cette dynamique négative. En réponse, le groupe a engagé depuis 2023 un vaste plan de réduction des coûts, incluant la fermeture de studios et plus de 2 000 suppressions de postes. En octobre, des plans de départs volontaires ont été lancés en Suède, touchant les équipes à l’origine de Star Wars Outlaws.

Dans le même temps, Ubisoft a entamé une restructuration visant à regrouper ses principales franchises en entités distinctes sous son contrôle. La première, créée début octobre, rassemble plus de 2 300 employés autour de ses sagas majeures : Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Cette réorganisation a été rendue possible grâce à un investissement de 1,16 milliard d’euros du groupe chinois Tencent, désormais détenteur de 25% de cette filiale stratégique.