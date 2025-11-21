C'est reparti : après une semaine de suspension de cotation, Ubisoft a fait son retour, ce matin à 10h sur la cote parisienne, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels.
Le groupe en a profité pour indiquer que son absence des marchés était liée à un retraitement comptable IFRS concernant la reconnaissance de revenus d'un partenariat passé et affectant le respect de certains ratios d'endettement contractuels.
La reprise a été rendue possible grâce à la sécurisation d'un refinancement via la vente 'imminente' d'une part minoritaire de sa filiale Vantage Studios à Tencent dans le cadre d'une transaction de 1,16 MdEUR, indique le groupe, évoquant 'une étape majeure' dans sa transformation.
Le groupe a donc publié un résultat net non-IFRS (qui s'entend comme 'ajusté') part du groupe de -37 MEUR au premier semestre de son exercice 2025-26, à comparer à une perte de -208,1 MEUR un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué non-IFRS ressort à -0,28 EUR, contre -1,64 EUR l'an passé.
Le résultat opérationnel non-IFRS s'est établi à 27,1 MEUR, après une perte de -252,1 MEUR un an auparavant, illustrant un redressement marqué de la rentabilité. En données IFRS, la perte opérationnelle ressort à -120,2 MEUR, contre -271,8 MEUR sur la même période de l'exercice précédent.
De son côté, le chiffre d'affaires recule de 2,1% à 657,8 MEUR, tandis que le net bookings progresse de 20,3% à 772,4 MEUR. Ce dernier indicateur bénéficie notamment d'une forte dynamique digitale (+30,2%), d'un back-catalogue solide (+50%) et d'une croissance de 51,9% des revenus récurrents des joueurs (PRI).
Le trimestre écoulé (T2) a été particulièrement porteur, avec des net bookings de 490,8 MEUR, en hausse de 39% sur un an et au-dessus des attentes (guidance de 450 MEUR). Cette performance a été tirée par des partenariats plus importants qu'anticipé et le succès de la franchise Assassin's Creed, dont le back-catalogue et les nouveaux contenus ont fortement mobilisé la communauté de joueurs.
En revanche, le Free Cash Flow reste négatif sur la période, avec une consommation de trésorerie non-IFRS de 240,3 MEUR, contre -106,1 MEUR un an plus tôt.
'Ubisoft a enregistré un net bookings supérieur à ses prévisions, porté par des partenariats plus élevés qu'attendu, soulignant l'attractivité et la portée de nos marques', a commenté Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général.
Pour l'ensemble de l'exercice 2025-26, Ubisoft confirme ses objectifs : un net bookings stable, un résultat opérationnel non-IFRS proche de l'équilibre et un Free Cash Flow négatif. Le groupe anticipe un retour à une génération de cash positive et à un résultat opérationnel non-IFRS positif à partir de 2026-27.
Adrian Kowollik, chargé du dossier chez AlphaValue juge ces résultats comme 'solides'. Un avis visiblement partagé par les investisseurs : le titre gagnait près de 8% à Paris aux alentours de 10h20.
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (69,6%) ;
- édition et production de jeux vidéo (30,4%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,9%), de boîtes de jeux vidéo (7,9%), de services (3,6% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,1%), Amérique du Nord (45,7%) et autres (22,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.